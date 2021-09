ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दुनिया को चेताया, तालिबान के आने से फिर हो सकता है 9/11 जैसा हमला

London : अफगानिस्तान में तालिबान शासन पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती है. ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI-5 के प्रमुख केन मैक्कलम (Ken McCallum)ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा और इसका मतलब है कि 9/11 जैसे अलकायदा स्टाइल आतंकी हमलों का डर बना हुआ है. मैक्कलम ने कहा कि अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे से आतंकियों का हौसला बढ़ेगा और इसलिए और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ब्रिटेन की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पिछले चार साल में 31 आतंकी हमलों को नाकाम किया है. मैक्कलम ने कहा, ”अफगानिस्तान से बड़ी चिंता यह आ रही है तात्कालिक प्रेरक प्रभाव के साथ, आतंकवादियों के पुनर्गठित होने और अच्छी तरह से प्लान और ऊंचे दर्जे की साजिशों का हम सामना कर सकते हैं जैसा हमने 9/11 या उसके बाद देखा.”

“We’ve seen the growth of ‘inspired’ terrorism”.

Since 9/11, the Director General of MI5 Ken McCallum tells @MishalHusain, the nature of the threat has changed.#R4Todayhttps://t.co/6xZWdqyBdX pic.twitter.com/66x0hLsmdG

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 10, 2021