शो शुरू होने से पहले ट्रेंड हुआ #boycottbiggboss15, इस एक्ट्रेस की एंट्री को ले भड़के लोग

Mumbai : टेलीविजन के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल शो ‘बिग बॉस’ के पंद्रहवें सीजन (Bigg Boss 15) का शनिवार रात 9.30 बजे आगाज होने जा रहा है. शो के ग्रैंड प्रीमियर को लेकर इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. तो वहीं, इसकी शुरुआत से पहले ही ट्विटर पर इसके बॉयकॉट (Boycott) की मांग उठ गई है. शो में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की एंट्री को लेकर भड़के फैंस ने #boycottbiggboss15 ट्रेंड करा दिया है.

‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) के हर सीजन में विवादित सेलेब्स को कंटेस्टेंट्स के तौर पर बुलाया जाता है. जिसकी वजह से घर में आए दिन नए लड़ाई-झगड़े और विवाद क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण शो की टीआरपी टॉप पर रहती है. इसी को लेकर ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) की शुरुआत से पहले ही इससे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का नाम जोड़ा जा रहा है. जिसपर ऑडियंस खुश होने के बजाए भड़क उठी है.

सोशल मीडिया पर ना सिर्फ लोग रिया चक्रवर्ती बल्कि सलमान खान (Salman Khan) और बिग बॉस के मेकर्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि मेकर्स जानबूझ कर शो में सुशांत की मौत की साजिश रचने वाली रिया चक्रवर्ती को बुला रहे हैं, जिससे की एक्टर के नाम पर टीआरपी बटोरी जा सके. वहीं. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मेकर्स रिया को शो में बुलाकर उन्हें बेगुनाह का टैग देना चाहते हैं. लोगों के गुस्से से जाहिर होता है कि वो रिया को शो में बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं.

बता दें कि, बीते साल जून के महीने में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर सुसाइड कर मौत को गले लगा लिया. जिसके बाद से ही उनके फैंस रिया चक्रवर्ती को उनका हत्यारा मानते हैं. इसके साथ ही सामने आए ड्रग एंगल (Drug Case) में भी रिया जेल की सजा काट चुकी हैं. तबसे एक्ट्रेस को लेकर अक्सर कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है.

Trending On Number 25.

Let’s Bring It On Top #BoycottBiggBoss15

Satyagraha 4 Sushant pic.twitter.com/5zS5MMTd4W

— KIZIE #JusticeForSushantSinghRajput (@Sushantify) October 2, 2021