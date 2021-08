सीमा विवाद: अब मिजोरम के सांसद के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेगी असम पुलिस

New Delhi: सीमा विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने एक हफ्ते बाद फोन पर बात की है. 26 जुलाई को हुए हिंसक झड़प में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हो गई थी. दो राज्यों के बीच मामले को बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्रालय को दखल देनी पड़ी. अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति को जल्द से जल्द सामन्य करने की अपील की थी. इसका असर भी देखने को मिल रहा है. असम के मुख्यमंत्री ने पुलिस को मिजोरम के सांसद के वनलालवेना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

1/2 To take this goodwill gesture ahead, I have directed @assampolice to withdraw FIR against K. Vanlalvena , Honble MP, Rajya Sabha from Mizoram. However cases against other accused police officers will be pursued.

इसे भी पढ़ें : Tokyo Olympics: हॉकी में भारत की बेटियों ने भी रचा इतिहास, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची

सरमा ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि 26 जुलाई को मिजोरम के साथ सीमा संघर्ष के बाद राज्यसभा सांसद के वनलालवेना के खिलाफ “सद्भावना के संकेत” के रूप में प्राथमिकी वापस ले ली जाए. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाएगा.

1/1

I have noted statements in media by Honble CM @ZoramthangaCM wherein he has expressed his desire to settle the border dispute amicably. Assam always wants to keep the spirit of North East alive. We are also committed to ensuring peace along our borders.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 1, 2021