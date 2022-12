नॉर्थ अफगानिस्तान के धार्मिक स्कूल में बम विस्फोट,10 स्कूली बच्चे समेत 16 लोगों की मौत, 24 घायल

Blast In Afghanistan: नॉर्थ अफगानिस्तान के एक धार्मिक स्कूल में बम विस्फोट हुआ है. खबर है कि हादसे में 10 स्कूली बच्चे सहित करीब 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हो गये हैं. एएफपी समाचार एजेंसी ने डॉक्टर का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है. वहीं, पीटीआई के मुताबिक तालिबान के एक अधिकारी का कहना है कि उत्तरी अफगानिस्तान में एक धार्मिक स्कूल में हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 छात्रों की मौत हो गई है.

Taliban official says at least 10 students killed in a bombing at a religious school in northern Afghanistan, reports AP

— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2022