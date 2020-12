प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रैक पर फर्राटा भरती नजर आयीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू

Ranchi : पिंक और थप्पड़ जैसी लाजवाब फिल्मों में दमदार भूमिका निभानेवाली बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बार फिर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के लिए पूरा दमखम लगा कर मेहनत कर रही हैं. तापसी रांची में अपनी अपकमिंग फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग कर रही हैं. तापसी ने एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर भी अपने फैंस के लिए शेयर की हैं.

इस फोटो में तापसी प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रैक पर दौड़ती नजर आ रही हैं. जानकारी हो कि तापसी पन्नू अपनी अपकमिंग फिल्म में गुजरात की एक महिला एथलीट का रोल कर रही हैं. इसमें वे बेहद गरीबी के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के दम पर इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनकर छा जाती है.

“Coz ordinary people are meant to do extra ordinary things “

ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले

ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है

Here it is

caption mein aur kuch likhne ko bacha nahi hai sab video mein bol diya 😐#RashmiRockethttps://t.co/7MJTsjyAwQ

— taapsee pannu (@taapsee) December 18, 2020