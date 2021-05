इजरायल को ‘आतंकवादी देश’ बताने पर जमकर ट्रोल हुईं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर

Mumbai : अपने बेबाक अदाकारी और बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (swara bhasker) का विवादों से पुराना रिश्ता है. स्वरा आये दिन किसी न किसी विवाद में फंसी रहती हैं. वहीं अब एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से खबरों में बनी हुई हैं.

दरअसल, हाल ही में स्वरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा- ‘#Palestine और फलस्तीनियों के लिए न्याय की पहल सिर्फ इस्लामिक पहल नहीं है… या फिर ये सिर्फ इस्लामिक होना नहीं चाहिए… ये सबसे पहले साम्राज्यवाद विरोधी, औपनिवेशिक विरोधी, रंगभेद विरोधी पहल है और इसलिए ये हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी.’

Israel is an apartheid state.

Israel is a terrorist state.

Nuff said. #AlAqsa #FreePalestine

