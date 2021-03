बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का दर्द छलका, भावुक होकर बोलीं कभी थीं अनचाही बच्ची

Mumbai : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बिंदास अंदाज की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है. हाल ही में उन्हें फिल्म मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ-साथ बॉलीवुड के लोग भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कंगना को मिले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के बाद चारों तरफ बस उन्हीं के नाम की चर्चा हो रही है. हर कोई उनकी इस सम्मान के लिए तारीफ कर रहा है. इसी कड़ी में बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी ट्विटर पर कंगना की जमकर तारीफ की है. वहीं अपनी तारीफ सुनकर कंगना की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है. विवेक रंजन की पोस्ट पढ़कर कंगना ने बड़े ही भावुक होकर उन्हें बताया कि, कैसे वो एक अनचाही बच्ची होने से लेकर अपने आप को करियर के इस मुकाम तक लेकर आई हैं.

I think @KanganaTeam must get an award only for her relentless energy, working non-stop, doing amazing films after films, during the toughest Covid period. Imagine from Jayalalita to action to Air Force… a kind of life to die for. A lot of young actors must learn from her. https://t.co/tKEP6z9CeX

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 28, 2021