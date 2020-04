BJPat40: BJP के 40वें स्थापना दिवस पर PM ने दी बधाई, कार्यकर्ताओं से मिलकर कोरोना वायरस को हराने की अपील

New Delhi: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सोमवार को अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है. 80 के दशक में आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था. और 1984 के चुनाव में बीजेपी ने महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी.

आज भाजपा की केंद्र समेत 17 राज्यों में सरकार है. 40 साल के सफर में पार्टी ने कई उतार-चढ़ाव भी देखे हैं. पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसकी बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 40वें स्थापना दिवस की बधाई दी. साथ ही पार्टी अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों का पालन करने की कार्यकर्ताओं से अपील की है. इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया.

मोदी ने कहा, ‘‘भाजपा का 40वां स्थापना दिवस ऐसे समय में आया है, जब देश कोविड-19 से जूझ रहा है. मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा जी के दिशानिर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी की महत्ता समझते हुए जरूरतमंदों की मदद करें. आइए, एकजुट होकर भारत को कोविड-19 से मुक्त कराएं.’’

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोमवार को अपील की कि वे पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के दौरान कष्ट झेल रहे लोगों के प्रति सहानूभुति व्यक्त करने के लिए एक समय के भोजन का त्याग करें.

नड्डा ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश जारी किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से इन निर्देशों का पालन करने की अपील की.

I extend my greetings to crores of party workers on Bharatiya Janata Party’s 40th foundation day. The largest political party in the world, that is devoted to the service of people: Jagat Prakash Nadda, BJP National President pic.twitter.com/hPh2T2QaGv

नड्डा से पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट मुहैया कराएं, घर में बने मास्क वितरित करें और आपात सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए लोगों से हस्ताक्षर कराएं.

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए. भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, ‘‘ सभी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस पर एक समय के भोजन का त्याग कर बंद के दौरान कष्ट झेल रहे लोगों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें और पार्टी के देशव्यापी महाभियान ‘फीड द नीडी’ (जरूरतमंद को भोजन कराएं) के तहत खाद्य सामग्री के पैकेट का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया जाए.’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगले एक सप्ताह ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए जिसके अंतर्गत हमारे बूथ के हर व्यक्ति को हम घर पर निर्मित दो फेस मास्क दे सकें. फेस मास्क बनाने एवं वितरण के वीडियो #WearFaceCoverStaySafe के माध्यम से हमें सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक प्रचारित करने चाहिए ताकि लोग इसके उपयोग के प्रति जागरुक बनें.’’

नड्डा ने कहा, ‘‘भाजपा कार्यकर्ता कम से कम 40 लोगों को पीएम केयर्स फंड में 100 रुपये का दान देने के लिए प्रोत्साहित करें.’’

The way Prime Minister Narendra Modi has led the country at this moment of global crisis due to #COVID19, it is being praised everywhere. Whole world is looking towards PM Modi with hope, to recover from this crisis: Jagat Prakash Nadda, BJP National President pic.twitter.com/tSgA0wyyCc

— ANI (@ANI) April 6, 2020