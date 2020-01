BJP राष्ट्रीय सचिव ने ‘शाहीन बाग’ को बताया ‘शैतान बाग’, गुजरात CM रूपाणी बोले- प्रदर्शन सांप्रदायिक

New Delhi: सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से चल रहा प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार हमलावर है. सीएए के शाहीन बाग पर महिलाओं के चल रहे प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं.

अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ का नाम इस लिस्ट में जोड़ गया है. तरुण चुघ ने कहा कि शाहीन बाग का मतलब है शैतान बाग, जैसे ISIS ने महिलाओं, बच्चों का इस्तेमाल किया है, ये भी उसी मॉड्यूल को अपना रहे हैं. देश में हाफिज सईद के विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इसे भी पढ़ेंःआधुनिक भगीरथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही करेंगे मां गंगा का उद्धार: योगी आदित्यनाथ

दिल्ली में चुनावी माहौल है. चंद दिनों में वहां वोटिंग होनी हैय ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पर है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं. इधर चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए के विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है.

बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने ट्वीट कर कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी दिल्ली की जनता के मन में सड़कों को अवरुद्ध करके भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

We will not let Delhi become Syria and allow them to run an ISIS-like module here,where women and kids are used. They are trying to create fear in the minds of people of Delhi by blocking the main route. We will not let this happen.(We will not let Delhi burn).#ShaheenBaghKaSach

— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) January 29, 2020