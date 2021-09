बंगाल में BJP को लग सकता है एक और झटका, अब इस MP के TMC में जाने की अटकलें

Kolkta : बंगाल में भाजपा की चुनावी हार के बाद एक और झटका लगता नजर आ रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है. कुणाल घोष ने उन्हें धन्यवाद भी दिया. कुणाल घोष के ट्वीट के बाद से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है.

Ha Ha!

Don’t worry.

Mamatadi will win with large margin. U want this also.

I know that u hv to write in favour of yr party. But still I thank u that even in this reply also u didn’t mention the name of the bjp candidate.

कहि पे निगाहे, कहि पे निशाना।

Well done. https://t.co/3ew8YnUfP4

advt

— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) September 27, 2021