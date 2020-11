चुनावी मोड में भाजपा, शाह कोलकाता पहुंचे,  दलित परिवार के साथ भोजन करेंगे…  

Kolkata : पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा चुनावी मोड में आ गयी है. इसकी तैयारी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह बुधवार की रात कोलकाता पहुंच गये. उनका विमान रात करीब 9.20 बजे कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उतरा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने उनका स्वागत किया.

#WATCH West Bengal: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives in Kolkata for a two-day visit to the State. pic.twitter.com/TY10avN2Qq

कोलकाता में अमित शाह ने भाजपा बूथ उपाध्यक्ष मदन घोराई के परिजनों से मुलाकात की जिन्हें पूर्वी मिदनापुर के पताशपुर में 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गयी थी.

श्री शाह बांकुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद दलित परिवार के साथ भोजन करने का कार्यक्रम है. तृणमूल कांग्रेस की नजर के अमित शाह के दौरे पर है. टीएमसी नेता शाह के दौरे को भाजपा का पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah met with the family of BJP Booth Vice President Madan Ghorai in Kolkata.

Ghorai was arrested in Patashpur, East Midnapore District on September 26 in connection with a kidnapping case and he later died allegedly in Police custody. pic.twitter.com/HT0HE1pEQn

— ANI (@ANI) November 4, 2020