कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिशों से BJP का इनकार, शिवराज बोले- मामला उनके घर का, आरोप हम पर लगाते हैं

Bhopal: मध्य प्रदेश की राजनीति हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक होटल में शिफ्ट हो गयी है. जहां कांग्रेस के कुछ विधायक हैं. और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को अस्थिर करने की ये बीजेपी की साजिश है.

विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर गुमराह करके लाया गया है. मंगलवार से ही ये तमाशा जारी है. वहीं बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है. और पूरे सियासी ड्रामे को कांग्रेस सरकार की अंतर्कलह करार दिया है. सूबे के पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है.

विधायकों की खरीद-फरोख्त और मध्यप्रदेश सरकार को गिराने की कोशिशों से पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने इनकार किया है. उन्होंने साफ किया है कि पार्टी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर उनके (कांग्रेस) बोझ से कुछ होता है तो वो जाने.

Former Madhya Pradesh CM & BJP leader SS Chouhan on Congress’ allegations that BJP is trying to buy Congress MLAs in MP:Maamla unke ghar ka hai, aarop hum par lagate hain. Unka kaam kewal aarop lagana hai. Ab itne gutt hain Congress mein ki aapas mein hi maaram maar machi hui hai https://t.co/PLLiwPKUGB pic.twitter.com/X92VHG9cwv

