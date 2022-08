बीरभूम हादसा : राज्य परिवहन निगम की बस-ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की मौत, PM ने किया मुआवजा देने का ऐलान

Kolkata : बीरभूम में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों की चली गई. NH-60 पर एक भीषण हादसा हो गया जब ऑटोरिक्शा की राज्य परिवहन निगम की बस से भिड़ंत हो गई. बता दें कि इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना रामपुरहाट के पास मल्लारपुर में हुई. एक ऑटोरिक्शा की एसबीएसटीसी बस से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. बताया गया कि ऑटो में क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठी गई थी. इस बीच पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है. PM फंड से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की घोषणा की गई है.

Anguished by the loss of lives due to a tragic accident in Birbhum district of West Bengal. Prayers with the injured.

Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased and the injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2022