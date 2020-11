बिहार : तेजस्वी विधायक दल के नेता चुने गये,  चुनाव आयोग पर भड़के, कहा, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है…

Patna : तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता हमारे साथ है. हम हारे नहीं, हमें हराया गया है. बता दें कि बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद पटना में तेजस्वी यादव महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गये. इस क्रम में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. तेजस्वी ने पोस्टल बैलट दोबारा गिनने की मांग की.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जनादेश महागठबंधन के साथ था, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा. कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है. 2015 में जब महागठबंधन बना था, तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए बैक डोर से घुसपैठ की.

I thank Bihar’s people. The mandate favoured Mahagathbandhan, but Election Commission’s result was in NDA’s favour. This hasn’t happened first time. In 2015 when Mahagathbandhan was formed, votes were in our favour but BJP made back door entry to gain power: Tejashwi Yadav, RJD pic.twitter.com/UoVjtfkE1i

— ANI (@ANI) November 12, 2020