BIG NEWS :  भारत के खिलाफ जीत को पाकिस्तानी मंत्री ने दिया मजहबी रंग, बताया इस्लाम की जीत, देखें वायरल हुआ VIDEO

New Delhi : यूएई और ओमान में खेले जा रहे टी-20 वर्ल्ड कप में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी. भारत-पाक मुकाबले के बाद एक ओर जहां भारत में थोड़ा गम का माहौल है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जश्न का. वहीं इस जीत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री ने मजहबी रंग दे दिया है. टीम की जीत पर इमरान सरकार के मंत्री शेख रशीद जहर उगल रहे हैं. पाक के मंत्री इसे धर्म के एंगल से देख रहे हैं और जंग की भाषा बोल रहे हैं.

Hello NCB. Please find out what this dolt is smoking. And then check if it’s available in India. https://t.co/H3f2vxdp1c

— SUHEL SETH (@Suhelseth) October 25, 2021