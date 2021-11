BIG NEWS : सुरक्षाबलों के काफिले पर उग्रवादियों का हमला, पत्नी और बच्चे के साथ अफसर की मौत, 7 जवान भी हुए शहीद

New Delhi : देश के नार्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में सुरक्षाबलों के काफिले पर उग्रवादियों ने बड़ा हमला कर दिया है. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को चूड़ाचांदपुर जिले के सिनघाट सब-डिवीजन में यह हमला हुआ है. उग्रवादियों के हमले में 46-असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले से घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया. असम राइफल्स यूनिट के काफिले में क्विक रिएक्शन टीम के साथ ही कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार भी शामिल था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हुए हैं. घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई है. उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया है.

सूत्रों के मुताबिक हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे भी मारे गए हैं. वारदात के बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाश शुरू कर दिया गया है.

Convoy of a Commanding Officer of an Assam Rifles unit ambushed by terrorists in Singhat sub-division of Manipur’s Churachandpur district. Family members of officer along with Quick Reaction Team were in convoy. Casualties feared. Ops underway, details awaited: Sources

— ANI (@ANI) November 13, 2021