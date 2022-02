BIG NEWS : पूर्व IPS के घर पर Income Tax Raid, घर के बेसमेंट में बने 600 लॉकरों से करोड़ों रुपये मिले

advt

Noida : पूर्व आईपीएस के घर पर आयकर विभाग (IT Raid On Ex IPS) की छापेमारी चल रही है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, घर के बेसमेंट में 600 प्राइवेट लॉकर बरामद किए गए हैं. वहां से 3 करोड़ रुपये की बरामदगी हो चुकी है. घर के बेसमेंट में बने इन लॉकरों में करीब दो करोड़ 35 लाख रुपये नकद मिले हैं. आयकर विभाग की टीम ने इन लॉकरों को अपने कब्जे में ले लिया है.

नोएडा के सेक्टकर 50 में है घर

बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्ट र 50 के इस घर में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का बेटा सुयश और उनका परिवार रहता है. आरएन सिंह अपनी पत्नीक के साथ अपने गृह जनपद मिर्जापुर में रहते हैं.

आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि पूर्व आईपीएस के घर पर काफी मात्रा में नकदी रखी हुई है. इस पर जब टीम ने छापेमारी की तो घर के बेसमेंट में करीब 600 प्राइवेट लॉकर मिले. यह लॉकर अन्य. लोगों के बताए जा रहे हैं जिन्हेंक किराए पर दिया जाता था.

किराये पर लॉकर देना पुश्तैंनी काम

आयकर विभाग जब इन लॉकरों को किराए पर लेने वाले लोगों तक पहुंची तो वे इसे अपना मानने में आनाकानी करने लगे. अब ये सारा पैसा सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि लॉकर किराये पर देना पूर्व आईपीएस का पुश्तैीनी काम है. इन्हींे में से किसी लॉकर में अघोषित 20 लाख रुपये के बारे में जब पता तो आयकर विभाग ने छापेमारी की.

