BIG NEWS : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर खूब बरसे लोटे, थप्पड़ से भी हुई पिटाई, तीन विधायक गिरफ्तार

Islamabad : पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष के बीच एक चीज जो सबसे अधिक चर्चित रही, वह है लोटा. वहां के पंजाब प्रांत की विधानसभा में शनिवार को लोटों की जो बारिश हुई है, वह विश्व के किसी भी सदन के लिए अभूतपूर्व है.

ये लोटे पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर दोस्त मुहम्मद मजारी पर बरसे. थप्पड़ भी बरसे, उन्‍हें सदन से सुरक्षा बलों द्वारा किसी तरह बाहर निकाला गया. पंजाब प्रांत में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के विधायकों ने शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मुहम्मद मजारी के आसन पर पहुंचते ही उन पर लोटे फेंकने शुरू कर दिए.

दंगारोधी बल पहली बार सदन में घुसा

नए मुख्यमंत्री का चुनाव कराने के लिए विधानसभा पहुंचे मजारी को विधायकों ने थप्पड़ मारे और बाल पकड़ कर घसीटा भी. हालात इतने खराब हो गए कि विधानसभा के बाहर तैनात दंगारोधी बल को पहली बार सदन में प्रवेश करना पड़ा. डिप्टी स्पीकर पर हमले के आरोप में कम से कम तीन विधायक गिरफ्तार किए गए हैं.

हमजा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) गठबंधन के प्रत्याशी थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के इलाही को इमरान व उनकी पार्टी का समर्थन प्राप्त है. मतदान के बाद हमजा शहबाज मुख्‍यमंत्री बन गए.

पाकिस्तान की राजनीति से गहरा नाता है लोटे का

लोटे बरसने का पाकिस्तान की राजनीति से गहरा नाता है. आइए समझें पाकिस्तान की राजनीति में क्या मायने हैं लोटे के और क्यों वहां की प्रांतीय विधानसभा में लोटे बरसे-

राजनीति के लोटे-बेपेंदी का लोटा एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, कभी भी रुख बदल लेने वाला व्यक्ति. पाकिस्तान की राजनीति में भी ऐसे ही बेपेंदी के लोटों को लेकर चर्चा भी है और हंगामा भी. पंजाब विधानसभा में तो शनिवार को हथियार के तौर पर लोटे चले, लेकिन इसके पहले भी पाकिस्तान की राजनीति में लोटे अहम भूमिका निभाते रहे हैं.

लोगों ने लोटे लेकर किया था प्रदर्शन

-इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भूमिका बनने के समय भी लोटे अपनी भूमिका निभा चुके हैं. पाकिस्तान तहरीक ए इंसान पार्टी यानी इमरान की पार्टी के लगभग दो दर्जन सांसदों ने भी विपक्ष से हाथ मिला लिया था. इमरान के खिलाफ बगावत कर दी थी. इसी क्रम में 18 मार्च को पाकिस्तान के सिंधु हाउस में छिपे इन सांसदों के खिलाफ लोगों ने लोटे लेकर प्रदर्शन किया था.

-इस प्रदर्शन में लोग इस कदर नाराज थे कि केवल बागी सांसदों के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं की गई, बल्कि लोटों को पैरों तले कुचला भी गया.

पाकिस्तानी राजनीति में लोटा मतलब अपमानजनक

-पाकिस्तान की राजनीति के रंगढंग भी अजब हैं. वहां की राजनीति में यदि किसी को लोटा कह दिया तो वह उसके लिए अपमानजनक है. लोटा यानी निष्ठा से कमजोर व्यक्ति. इसका प्रयोग दलबदलू राजनेताओं के लिए किया जाता है.

-सिंध भवन के बाहर हुए प्रदर्शन में इमरान की पार्टी के ऐसे ही नेताओं के खिलाफ लोग खासे उग्र थे और अपने गुस्से को दिखाने के लिए लोटों के साथ विरोध कर रहे थे.

इमरान का लोटा ज्ञान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक पुराना वीडियो भी इस बीच वायरल हो गया, जिसमें वह लोटे के बारे में बताते हुए देखे जा सकते हैं. हालिया सत्ता संघर्ष में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इमरान का यह वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें इमरान बता रहे हैं कि लोटा क्या होता है.

-वीडियो में इमरान खान बता रहे हैं कि लोटा का मतलब ऐसा इंसान होता है तो सिर्फ अवसर तलाशता है. एक कमजोर पार्टी से बड़ी पार्टी में चला जाता है. इमरान कहते हैं कि जिधर पावर उधर लोटा. वीडियो में इमरान ने लोटा की परिभाषा भी बताई है कि केवल कमजोर पार्टी से बड़ी पार्टी में जाने वाले को ही लोटा कहा जा सकता है, बड़ी पार्टी से कमजोर पार्टी में पाला बदलने वाले को नहीं.

-रोचक यह है कि इस संदर्भ में इमरान अपनी पार्टी को कमजोर पार्टी बताते हैं यानी कि किसी और पार्टी से उनके दल में आने वाले दलबदलू लोटा नहीं होंगे, लेकिन उनकी पार्टी से किसी और पार्टी में जाने वाले नेता लोटा कहलाएंगे.

-इमरान खान ने लोटा प्रकरण में मुहम्‍मद अली जिन्ना का भी नाम लिया और वीडियो में कहते हैं कि सिर्फ पार्टी बदलना लोटा होना नहीं है, जिन्ना ने भी पार्टी बदली थी इसलिए पार्टी बदलना कोई गुनाह नहीं है. यह वीडियो तब का है इमरान खान की पार्टी सत्ता में नहीं थी.

