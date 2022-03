BIG NEWS : हाईकोर्ट का आदेश सरकारी कर्मियों को कार्यालय समय में निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल का उपयोग अनुमति नहीं हो

Chennai : उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है जो आफिस के फोन का निजी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं . मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

Madras HC says government servants should not be allowed to use mobile phones for personal use during office hours.

Madras HC Justice SM Subramaniam directed Tamil Nadu Government to frame regulations in this regard and take action against those who do not follow the rules. pic.twitter.com/b2CtEvWx9J

