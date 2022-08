Big News : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के घर पर FBI का छापा

FBI raid Donald Trump’s home : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के घर एफबीआई ने छापा मारा है. ट्रम्प ने अपने एक बयान में बताया कि एफबीआई ने सोमवार को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित उनके मार-ए-लागो घर पर छापा मारा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफबीआई के कई एजेंट्स ने ट्रम्प के घर को घेर लिया है और उनके घर की तलाशी ली जा रही है. खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने इस रेड की पुष्टि की है.

Former US President Donald Trump, in a statement posted to his social media, confirms FBI raid on his Mar-a-Lago property.

“My beautiful home, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, is currently under siege, raided, and occupied by a large group of FBI agents,” he says pic.twitter.com/FL4Jqxhclw

