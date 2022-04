BIG NEWS : शिवसैनिक और खालिस्तान समर्थकों में जमकर चलीं ईंटें और तलवारें, पुलिस ने की हवाई फायरिंग,देखें VIDEO

Patiala : पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को मार्च निकालने पर बवाल हो गया. ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर के पास शिवसैनिक और खालिस्तानी समर्थक सिख संगठन आमने- सामने हो गए. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले. पुलिस ने दोनों पक्षों को रोकने के लिए फायरिंग की. वहीं तलवार लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया.

वहीं सीएम भगवंत मान ने पूरे वाकये पर चिंता जताई है और पुलिस को शांति बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

#UPDATE | Curfew imposed in Patiala from 7 pm today, 29th April to 6 am tomorrow, 30th April. This comes in wake of the clash here earlier today.#Punjab https://t.co/aMIDCY5X1H

— ANI (@ANI) April 29, 2022