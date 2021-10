BIG NEWS : BJP सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार को घेरा! किसानों को वाहन से कुचलने का VIDEO शेयर कर कहा गिरफ्तार हों आरोपी

Lucknow : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने के मामले में अपनी पार्टी की योगी सरकार को घेरा है. वरुण ने कहा, “लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झखझोर देगा. पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों, और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे.”

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, “सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से काम नहीं चलेगा. मंत्री के बेटे की तत्काल गिरफ्तारी हो और मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए.”

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है. प्रियंका गांधी किसानों से मिलने जा रही हैं, बिना गिरफ्तारी वारंट के 28-30 घंटे से ऊपर रखे हैं. कैसा कानून है? अपराधी छोड़कर रखे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं. इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा.”

यूपी के सीतापुर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिया है. प्रियंका गांधी को एक गेस्ट हाउस में नजरबंद हैं. उन्हें कल उस समय हिरासत में लिया गया था जब वे पीड़ित किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी जा रही थीं.

#WATCH Congress workers break barriers, raise slogans in Sitapur as party leader Priyanka Gandhi Vadra remains under detention at a city guest house. She was detained yesterday while she was on her way to Lakhimpur Kheri. pic.twitter.com/UlLQNL0R8W

