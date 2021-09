BIG NEWS : जितिन प्रसाद सहित 7 नेता बने योगी सरकार में मंत्री, दिलाई गयी शपथ

Lucknow : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को हो गया है. कुछ माह पहले कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जबकि पलटू राम, संजीव कुमार, संगीता बिंद, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार राज्यमंत्री बने.

इस सभी नेताओं को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई.

Lucknow: BJP MLAs Palturam, Sangeeta Balwant, Sanjeev Kumar, and Dinesh Khatik take oath as ministers of state (MoS) in the Uttar Pradesh Govt pic.twitter.com/4JlLAvponc

— ANI UP (@ANINewsUP) September 26, 2021