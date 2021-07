मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्सेज में अब OBC को 27 व EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण

New Delhi: केंद्र सरकार ने अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में ओबीसी वर्ग के 27% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी 10 % सीटें आरक्षित की जाएंगी. यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा. चूंकि आरक्षण का यह प्रविधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसीलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया. यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस कोर्स में मिलेगा.

सरकार के इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट मेडिकल, डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फ़ैसला किया है.”

This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country.

