Big Breaking : 60,000 करोड़ के कर्ज के बोझ से दबे “महाराजा ” को बचाने के लिये निजी हाथों को बेचेगी केंद्र सरकार

New Delhi : भारत के विमान इतिहास की सबसे पुरानी हवाई जहाज सेवा अब बिकने को तैयार है. एयर इंडिया का आईकोनिक लोगो “महाराजा ” अब बिकने को तैयार है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि एयर इंडिया (Air India) को लेकर सरकार के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं, उसे बंद कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए. सरकार ने दूसरा विकल्प चुना. पुरी ने शनिवार को कहा कि एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी.

उन्होंने कहा कि हमने यह फैसला किया है कि एयर इंडिया में सरकार अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. हमारे पास प्राइवेट करने या ना करने का विकल्प नहीं था. बल्कि ये विकल्प था कि इसे प्राइवेट कर दिया जाए या फिर कामकाज बंद कर दिया जाए.

उन्होंने ANI से कहा कि एयर इंडिया फर्स्ट रेट एसेट है लेकिन इस पर 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया है. एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि हमें कर्ज का बोझ खत्म करना है.

We’ve decided that Air India will be 100% disinvested. Choice isn’t b/w disinvestment & non-disinvestment, it’s b/w disinvestment & closing down. Air India is a first-rate asset but has an accumulated debt of Rs 60,000 Cr. We need to draw the slate clean: Civil Aviation Minister

In the last meeting, on Monday, it was decided that the shortlisted bidders (for Air India disinvestment) be informed that the bids have to come in within 64 days…This time the Govt is determined and there is no hesitation: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/rlJirhxckh

