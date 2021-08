BIG BREAKING : स्वतंत्रता दिवस ठीक पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी धराये

Srinagar : जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं.

खासकर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के दो वर्ष पूरी होने बाद से अपनी नापाक हरकतें बढ़ा दी हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी इन पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी तेज कर दी है.

सुरक्षा बलों को अपने अभियान में कामयाबी भी मिल रही है. पाकिस्तान के प्रमुख आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर के आईजी ने भी की है.

Averting a major tragedy in Jammu, police have busted a module of Jaish-e-Mohammed & arrested four terrorists who were planning the collection of arms dropped by drones & supply to active terrorists in Kashmir valley: : Inspector General of Police, Jammu

