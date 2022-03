महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले से जुड़े ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 11 फ्लैट्स किए सील

Mumbai : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पटानकर से जुड़े ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने ठाणे स्थित अपार्टमेंट के 11 फ्लैट्स सील कर दिए हैं. ईडी के मुताबिक, इन फ्लैट्स की कीमत 6.45 करोड़ है. ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के मुंबई के निकट ठाणे में स्थित नीलांबरी परियोजना में 11 आवासीय फ्लैटों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है.

ED attaches properties worth Rs. 6.45 Crore in the demonetization fraud case by the Pushpak Group of companies

