कमल हसन की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन लोगों की मौत-10 जख्मी

Chennai: सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म सेट पर भयानक हादसा हुआ है. बुधवार रात क्रेन के गिरने की वजह से तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

चेन्नई के ईवीपी स्टूडियो में क्रेन के क्रैश होने के कारण एक असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन लोगों की मौत हो गयी.

#UPDATE Chennai: Madhu (Personal Assistant to Director Shankar), Krishna (Assistant Director) and a staffer Chandran, have lost their lives in the incident. https://t.co/VpjDmRd9pU

— ANI (@ANI) February 19, 2020