भीमा कोरेगांव हिंसाः मामले की जांच NIA को दिये जाने से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में ठनी

New Delhi: भीमा-कोरेगांव केस को लेकर केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठन गई है. दरअसल केन्द्र की मोदी सरकार ने मामले की जांच शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने का फैसला किया है.

एनआइए जांच को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने नाराजगी जाहिर की है. एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में हुए भीमा-कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon Violence) की समीक्षा का फैसला लिया था. महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में दर्ज चार्जशीट के रिव्यू को लेकर एक बैठक की थी.

इसे भी पढ़ेंःलालू यादव को CBI कोर्ट से हफ्ते में तीन दिन अपने वकील से मिलने की दी इजाजत

भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच एनआइए को सौंपे जाने पर महाराष्ट्र सरकार ने इसकी निंदा की. फैसले पर एतराज जताते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस विषय में महाराष्ट्र सरकार से पूछा तक नहीं गया.

Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister: Central government has handed over the investigation of Bhima-Koregaon case to National Investigation Agency (NIA) without the state government’s permission. As the Home Minister of the state, I am raising my objection to it. pic.twitter.com/nbK1Mpom2r

— ANI (@ANI) January 24, 2020