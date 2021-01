सावधान :  वॉट्सएप पर आपके चैट पढ़ सकता है कोई अनजान शख्स

New delhi: वॉट्सएप आज के दौर में लोगों की जरूरत बन गया है. लेकिन समय-समय पर वॉट्सएप सवालों के घेरे में भी आता रहा है. इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजाहरिया ने बताया है कि जो वॉट्सऐप ग्रुप्स इंटर करने के लिए लिंक का इस्तमाल करते हैं, उन्हें एक बार फिर से ऑनलाइन पाए जाने का खतरा है. ऐसा करने पर यूज़र की प्राइवेट चैट में कोई भी घुस सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप पर अहर कुछ ज़रूरी डिटेल शेयर कर रहे हैं. उसा समय कोई अनजान व्यक्ति उस ग्रुप में जॉइन कर सकता है. ऐसा होने के बाद इस शख्स के पास आपके ग्रुप की जानकारी जैसे ग्रुप मेंबर की डिटेल और ग्रुप के नाम और प्रोफाइल फोटो का एक्सेस मिल जाता है.वॉट्सएप की इस खामी को 2019 में ठीक कर दिया गया था लेकिन अब ये फिर से सामने आयी है.

Your @WhatsApp groups may not be as secure as you think they are. WhatsApp Group Chat Invite Links, User Profiles Made Public Again on @Google Again.

Story – https://t.co/GK2KrCtm8J#Infosec #Privacy #Whatsapp #infosecurity #CyberSecurity #GDPR #DataSecurity #dataprotection pic.twitter.com/7PvLYuM9xD

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) January 10, 2021