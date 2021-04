Bengal Elections : ममता के दूसरी सीट पर लड़ने की चर्चा पर TMC उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने दिया जवाब

Kolkata : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में सबसे हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग हुई. इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी और कभी उनके सहयोगी रहे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली.

वोटिंग के बाद से बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा तो कर ही रही है, साथ ही यह भी कह रही है कि ममता दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने जा रही हैं.

BJP was spreading rumors of Mamata Banerjee fighting election from another seat. Y’day, JP Nadda repeated this lie again. We’re ready to tackle all their mind games. We’ll also ensure that the EVMs don’t get exchanged en route: TMC leader Yashwant Sinha#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/7UUpvTXR21

— ANI (@ANI) April 3, 2021