Mumbai : टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत-पाकिस्‍तान मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के फैन्‍स आपस में उलझे हुए हैं. रविवार शाम दुबई में होने वाले मैच का लाइव टेलीकास्‍ट स्‍टार नेटवर्क पर होगा. ब्रॉडकास्‍टर ने फैन्‍स की भावनाओं को ध्‍यान में रखते हुए ‘मौका-मौका’ ऐड को नए रूप में पेश किया है. पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्‍तान की प्रतिद्वंदिता पर आधारित इस ऐड सीरीज को भारतीय यूजर्स ने खासा पसंद किया है.

नए वीडियो में भारत के खिलाफ वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान के ‘जीरो’ रेकॉर्ड का मजाक उड़ाया है. किसी भी विश्‍व कप में आज तक पाकिस्‍तान की टीम भारत को नहीं हरा सकी है.

इसे भी पढ़ें :राजद के पूर्व प्रवक्ता ने मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से जतायी सहमति, कहा- बाहरी नेताओं से प्रदेश राजद का उद्धार संभव नहीं

Naya #MaukaMauka, naya offer – #Buy1Break1Free! 😉

Are you ready to #LiveTheGame in #INDvPAK?

adv

ICC Men’s #T20WorldCup 2021 | Oct 24 | Broadcast starts: 7 PM, Match starts: 7:30 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/MNsOql9cjO

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 13, 2021