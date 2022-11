विराट कोहली के जन्मदिन पर बीसीसीआई ने खास अंदाज़ में दी शुभकामनाएं

Mumbai: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का आज जन्मदिन है. बीसीसीआई ने विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ उनके बेहतरीन क्रिकेट रिकॉर्ड की भी याद दिलाई. बीसीसीआई ने ट्वीट किया, ”477 अंतरराष्ट्रीय मैच और आगे भी जारी हैं. 24350 अंतरराष्ट्रीय रन और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. 2011 आईसीसी विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता.”

”विराट कोहली को शुभकामनाएं- टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और इस समय के बेहतरीन बल्लेबाज़ों में एक.”

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी विराट कोहली को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ”गोट (ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम) को जन्मदिन की शुभकामनाएं! विश्व क्रिकेट के सबसे निडर परफॉर्मर्स में से एक.”

कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी विराट को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है.

34 साल के विराट कोहली हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए मैच के बाद लगातार चर्चा में बने हुए हैं. टी20 विश्व कप में पाकिस्तान से हुए मुक़ाबले में उन्होंने अपनी शानदार पारी के दम पर भारत को जीत दिलाई थी.विश्व कप में उनके प्रदर्शन को काफ़ी सराहना मिल रही है. एक ख़राब दौर के बाद इसे उनकी दमदार वापसी कहा जा रहा है. बांग्लादेश के साथ हुए मैच में विराट पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर महेला जयवर्धने के 1016 रन थे और कोहली ने 1065 रन बना लिए हैं.