BCCI: चेतन शर्मा फिर बने सलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष, नयी चयन समिति का ऐलान

Mumbai: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI ने शनिवार को नयी चयन समिति का ऐलान कर दिया है. एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा को अध्यक्ष चुना गया है. उनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरथ के नाम पर भी मुहर लगी. बता दें कि पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने सेलेक्शन कमेटी को बर्खास्त दिया था. उस कमेटी के अध्यक्ष भी चेतन शर्मा ही थे.

NEWS – BCCI announces All-India Senior Men Selection Committee appointments.

Mr Chetan Sharma recommended for the role of Chairman of the senior men’s selection committee.

More details https://t.co/K5EUPk454Y

— BCCI (@BCCI) January 7, 2023