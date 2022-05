ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में मौत, शोक में डूबे प्रशंसक

New Delhi: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds Death) का निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार एंड्रयू साइमंड्स की शनिवार रात टाउन्सविले में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे. पुलिस ने बताया कि हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं.

एंड्रयू साइमंड्स के निधन के बाद उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है. बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ही मशहूर पूर्व खिलाड़ी शेन वॉर्न का भी निधन हो गया था.

Tragic news surrounding the former Australia all-rounder and our thoughts are with his friends and family. https://t.co/6eXiz8Mb5O

एजेंसी के मुताबिक क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हर्वे रेंज में रात करीब 10:30 बजे एक हादसा हुआ था. एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई. कार में एंड्रयू साइमंड्स सवार थे.

साइमंड्स की मौत की खबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्‍ट ने लिखा, ‘इससे सच में काफी तकलीफ हो रही है.

वहीं पाकिस्‍तानी दिग्‍गज शोएब अख्‍तर ने ट्वीट करके कहा कि ‘फील्‍ड पर और उससे परे हमारा खूबसूरत रिश्‍ता था. पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मार्क टेलर ने कहा कि ‘यह क्रिकेट के लिए एक और दुखभरा दिन है.

Devastated to hear about Andrew Symonds passing away in a car crash in Australia. We shared a great relationship on & off the field. Thoughts & prayers with the family. #AndrewSymonds pic.twitter.com/QMZMCwLdZs

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 14, 2022