AUS W vs IND W: भारतीय महिलाओं ने जीता आखिरी वनडे , कंगारूओं के लगातार 26 जीत के सिलसिले पर लगायी BREAK

New Delhi : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दो विकेट से हरा कर अपना सम्मान बचा लिया है. टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही कंगारू टीम के पिछले 26 वनडे मैचों से चले आ रहे जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया है. वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में पहले गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम को निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 264 रन बनाने दिए और फिर जरूरी रनों को 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

भारत की ओर से इस मैच में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 59 रन जुटाए. मंधाना 22 रन बनाकर आउट हुईं. शेफाली के 56 रनों के अलावा यास्तिका ने 64, स्नेह राणा ने 30 और दीप्ति शर्मा ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली.

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज का पहला मुकाबला 9, जबकि दूसरा मैच 5 विकेट से अपने नाम किया था. अब दोनों टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट और उसके बाद 3 टी-20 मुकाबलों की सीरीज क्वींसलैंड में खेली जानी है. टेस्ट 30 सितम्बर से शुरू होगा, जबकि टी-20 सीरीज की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी.

