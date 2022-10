सावधान! अब SOVA वायरस ने मचाया कहर, SBI ने यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट

Mumbai: एक और नया वायरस यूजर्स को टारगेट कर रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, SOVA वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस वायरस की वजह से लोगों की बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो जाती है. इसका इस्तेमाल यूजर्स को स्कैम करने के लिए किया जाता है. इससे उनका बैंक डिटेल्स खाली हो सकता है.

टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ स्कैम करने का तरीका भी बदल गया है. अब स्कैमर्स नए-नए वायरस के जरिए लोगों को स्कैम का शिकार बना रहे हैं. मैसेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक शेयर कर यूजर्स को टारगेट किया जाता है. अब देश के सबसे बड़े बैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SOVA वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है. यूजर्स को SOVA वायरस से सावधान रहने के लिए कहा गया है. आपकी एक गलती से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

SBI का अलर्ट

Don’t let malware steal your valuable assets. Always download the trusted apps from reliable sources only. Stay Alert and #SafeWithSBI#SBI #AmritMahotsav #CyberSafety #CyberSecurity #StayVigilant #StaySafe pic.twitter.com/NwAfUle36V

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2022