द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने से एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरूषोत्तम राय का निधन, रीजीजू ने जताया शोक

New Delhi: राष्ट्रीय खेल दिवस से एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरूषोत्तम राय के निधन से खेल जगत में शोक है. शनिवार यानी आज उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन इससे पहले शुक्रवार रात को ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने अनुभवी एथलेटिक्स कोच पुरूषोत्तम राय के निधन पर शोक जताया है.

इसे भी पढ़ेंः गुमला के रायडीह में दो भाईयों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

खेल जगत में उनके आजीवन योगदान के लिये शनिवार को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना था. और उन्होंने वर्चुअल समारोह के ड्रेस रिहर्सल में भी भाग लिया था. लेकिन शुक्रवार की रात हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. वो 79 वर्ष के थे.

एथलेटिक्स कोच पुरूषोत्तम राय के निधन पर खेल मंत्री ने शोक जताया है. किरेन रीजीजू ने ट्वीट किया,‘ भारत ने शुक्रवार को अनुभवी एथलेटिक्स कोच श्री पुरूषोत्तम राय को खो दिया. उन्हें आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के वर्चुअल समारोह में द्रोणाचार्य (लाइफटाइम) पुरस्कार दिया जाना था. उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा.’

India lost veteran athletics coach Shri. Puroshottam Rai on Friday. Shri. Rai was to receive the Dronacharya (Lifetime) Award today at the virtual National Sports Awards ceremony. @KirenRijiju condoled his death and said, “His contribution will always be remembered.”

— Kiren Rijiju Office (@RijijuOffice) August 29, 2020