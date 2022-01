Assembly Election Dates 2022 : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर में

New Delhi : उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होने वाला है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा शाम 3.30 बजे प्रेसवार्ता आयोजित कर पांचो राज्यों का चुनावी कार्यक्रम जारी करेंगे. हालांकि, इससे पहले खबरें आई थी कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर चुनाव को टालने की मांग की जा रही है.

CEC Sh Sushil Chandra along with ECs Sh Rajiv Kumar & Sh Anup Chandra Pandey, to address a Press Conference today @ 3:30 pm to announce Schedule for General Elections to Legislative Assemblies of Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand & UP.

