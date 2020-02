Arvind_Kejriwal दिल्ली के सीएम पद की शपथ 16 फरवरी को लेंगे, रामलीला मैदान में होगा समारोह  

NewDelhi : दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ 16 फरवरी को 10 बजे शपथ लेंगे. इसके पहले विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को नेता चुन लिया गया. बैठक में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाये जाने का प्रस्ताव रखा. चुनाव प्रभारी संजय सिंह इस प्रक्रिया के प्रभारी थे, जिसके बाद विधायकों ने एकराय के साथ केजरीवाल को नेता चुना.

Delhi: A meeting of newly-elected AAP MLAs was held at the residence of AAP chief & CM-designate Arvind Kejriwal today. He was elected as the leader of the legislative party during the meeting. He will take oath as the CM on 16th February. pic.twitter.com/X15NOVKy1O

— ANI (@ANI) February 12, 2020