ShashiTharoor के खिलाफ हिंदू महिलाओं को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी     

Thiruvananthpuram : कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा अपनी किताब में हिंदू महिलाओं को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. शशि थरूर पर अपनी किताब में हिंदू महिलाओं के खिलाफ लिखने और मानहानि करने का आरोप है.

इससे पहले कोर्ट ने शशि थरूर के खिलाफ नोटिस जारी किया था. नोटिस का जवाब देने के लिए शशि थरूर खुद पेश नहीं हुए थे और न ही उनके वकील कोर्ट में आये. इसके बाद कोर्ट ने शशि थरूर के खिलाफ वारंट जारी किया.

Kerala: A Trivandrum Court has issued an arrest warrant for Congress MP Shashi Tharoor in connection with a case filed against him for allegedly defaming Hindu women in one of his books. (file pic) pic.twitter.com/DHrA3tTgiK

