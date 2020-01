ArmyDay पर बोले आर्मी चीफ नरवाणेः घाटी से अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक कदम

New Delhi: सेना प्रमुख एमएम नरवाणे ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने को ऐतिहासिक कदम बताया है. आर्मी डे पर हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर को मुख्यधारा में लौटने में मदद मिलेगी.

Delhi: #ArmyDay celebrations is underway at the Army Parade ground, Delhi Cantt. Army chief General Manoj Mukund Naravane is now conferring medals upon the jawans. pic.twitter.com/22ASQgEtJB

— ANI (@ANI) January 15, 2020