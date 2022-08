क्रिकेट के आकाश से ओझल हो रहा है एक और सितारा, झूलन गोस्वामी ने कहा-अलविदा

New Delhi : करीब 20 वर्षों तक भारतीय महिला क्रिकेट के आकाश में सितारा बनकर चमक बिखेरने वाली झूलन निशित गोस्वामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा कर दी है. क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर झूलन 24 सितंबर को अपना आखिरी मैच इंगलैंड के साथ खेलेंगी. मालूम हो कि झूलन ने अपना आखिरी मैच इसी साल वर्ल्ड कप में खेला था और उसके बाद से ही वो टीम से बाहर चल रही थीं. हालांकि, टीम से बाहर होने की वजह इंजरी बताई जा रही थी.

Veteran India woman cricketer Jhulan Goswami to play her farewell match against England at Lord’s. The third and final ODI on 24th September will be her last international appearance: BCCI sources

