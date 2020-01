Baghdad हवाईअड्डे पर अमेरिका ने किया रॉकेट हमलाः जनरल कासिम सुलेमानी समेत आठ की मौत

Baghdad: अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक किया है. ईरान समर्थक भीड़ द्वारा अमेरिकी दूतावास की घेरेबंदी करने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को बगदाद हवाईअड्डे पर अमेरिका ने एक रॉकेट हमला किया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई.

Iran terms US act of killing of Soleimani an ‘extremely dangerous, foolish escalation’

इराकी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘बगदाद में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तीन रॉकेट दागे गए.’’ बयान में बताया गया कि दो कारों में विस्फोट हुआ. एक सुरक्षा अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस दौरान आठ लोगों की मौत हो गई.

इराकी मिलिशिया ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में इलाइट कुड्स फोर्स के हेड ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल-मुहांडिस समेत आठ लोगों की मौत हो गई है.

ईरान समर्थित मिलिशिया के प्रवक्ता अहमद अल-असदी ने कहा, ‘मुजाहिदीन अबू महदी अल-मुहांडिस और कासेम सोलेमानी को मारने के लिए अमेरिकी और इजरायली दुश्मन जिम्मेदार हैं.

ईरान के सरकारी टीवी ने सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की है. गौरतलब है कि सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. जनरल कासिम सुलेमानी पर सीरिया में अपनी जड़ें जमाने और इजरायल में रॉकेट अटैक कराने का आरोप था. बता दें कि अमेरिका को लंबे समय से सुलेमानी की तलाश थी.

Iran Foreign Minister Javad Zarif: US’ act of international terrorism,assassinating General Soleimani—the most effective force fighting Daesh (ISIS),Al Nusrah,Al Qaeda,is extremely dangerous & foolish escalation. US bears responsibility for all consequences of rogue adventurism pic.twitter.com/lMy5xgSS4t

— ANI (@ANI) January 3, 2020