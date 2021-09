अमेजन ने भारत में वकीलों पर खर्च किए 8,546 करोड़ रुपये, सीबीआई जांच की मांग

New Delhi : विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने दो साल के अंदर वकीलों की फीस पर 8,546 करोड़ रुपये (1.2 अरब डॉलर) खर्च किए. अमेज़न फ्यूचर समूह के अधिग्रहण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में उलझी होने के साथ ही भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (CII) की जांच के दायरे में भी है. छोटे व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दावा किया है कि अमेज़न अपने राजस्‍व का 20 फीसदी हिस्‍सा वकीलों पर खर्च कर रही है. इससे उसके काम करने के तरीकों पर खुद ही सवाल खड़े हो जाते हैं.

कानून के जानकारों का कहना है कि ‘देश के कानून मंत्रालय का बजट 2645 करोड़ रुपये है. इसमें 1100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है. 1545 करोड़ का बजट बचता है, जबकि अमेजन अपनी लीगल फीस पर 8546 करोड़ बता रही है’. यह डिजिटल उपनिवेशवाद जैसा है.

अमेज़न के भारत में मौजूद कानूनी प्रतिनिधियों के कथित रूप से रिश्वत देने के मामले की जांच की रिपोर्ट भी सामने आई है. इस बीच कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर कहा है कि अमेज़न और उसकी सहयोगी फर्म वकीलों की फीस पर भारी-भरकम पैसा खर्च कर रही हैं. इससे साफ पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से अपनी वित्तीय ताकत का दुरुपयोग कर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दे रही है. हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया, लेकिन सीबीआई से जांच की मांग कर दी है.

We take allegations of bribing in India seriously and will investigate them fully: Amazon. Indian traders’ body CAIT demands CBI probe https://t.co/jMgGJ8EkQz via @PGurus1

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 21, 2021