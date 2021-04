अजब- गजब : लंगूर को जंगल में मिला शेर का बच्चा, वीडियो में देखें कैसे पिता की तरह कर रहा है परवरिश

New Delhi : आमतौर पर बहुत से जंगली जानवर एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं या उन्हें अपने इलाके से भगा देते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया में एक अलग अंदाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक लंगूर शेर के एक बच्चे को गोद में लेकर इधर-उधर घूमता नजर आ रहा है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘ शेर के शावक को ले जाने और उसकी परवरिश करने वाले इस नर लंगूर प्रकृति से एक अस्पष्ट आश्चर्य है. लंगूर शेर के शावक को ऐसे पाल रहा है मानों जैसे वह उसका बच्चा हो. उन्होंने ये भी बताया कि ये वीडियो दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है.

इसे भी पढ़ें :ब्रिटेन में Oxford / AstraZeneca का कोविड रोधी टीका लगवाने वालों में से 7 लोगों की मौत

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा काला लंगूर पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है. उसकी गोद में एक बच्चा है, लेकिन वह बच्चा उसका न होकर शेर का है. उसने इस बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है जैसे वह उसी का बच्चा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि काले रंग का एक लंगूर पेड़ पर बैठा हुआ है. उसकी गोद में एक बच्चा है जो उसका नहीं है बल्कि ये बच्चा शेर का है. लंगूर बच्चे को अपने सीने से चिपकाकर एक से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर कर चला जाता है.

इसे भी पढ़ें :बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित खिंचवाई Bold & beautiful फोटो, सोशल मीडिया पर की शेयर

बता दें कि जब लंगूर एक से दूसरे पेड़ पर कूदता है तब वह बच्चे को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है जिससे बच्चा जमीन पर न गिर जाए. इस वीडियो को अब तक 11 हजार 600 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं इस वीडियो को एक हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा इस वीडियो को करीब दो सौ बार रिट्वीट किया जा चुका है.

इसे भी पढ़ें :हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा शशिकला नहीं रहीं

A male baboon carrying and grooming a lion cub is an unexplained wonder from Nature. The baboon was grooming the lion cub as if it was a baby baboon.

From South Africa’s Kruger National Park.

🎬 Kurt Schultz pic.twitter.com/bu84K5zHWd

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 4, 2021