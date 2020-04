सभी जिलों के SP #Corona की रोकथाम के लिए लागू करें कड़े कानून: DGP 

Ranchi: झारखंड में पहला कोरोना पोजिटिव मरीज मिलने के बाद झारखंड पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. राज्य के डीजीपी एमवी राव ने गुरुवार को राज्य के सभी जिलों के एसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी मंडली या सामुदायिक पूजा की अनुमति नहीं है.

कोरोन वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत कड़े कानूनी उपायों को लागू करें. स्थिति की जांच और जायजा लेने के लिए बाहर जाएं.

All SPs in @JharkhandPolice please ensure compliance of #lockdownindia. No congregations or community Pooja be allowed. Invoke very stringent legal measures to enforce law and to contain the spread of #CoronavirusPandemic. Go out to check and take stock of situation. Thank you

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 2, 2020