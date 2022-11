तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर सका एयर एशिया का विमान, रनवे से लौटा वापस

New Delhi : पुणे से बेंगलुरु जा रही एयर एशिया की फ्लाइट i5-1427 तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर सकी. तकनीकी खराबी के चलते टेकऑफ कैंसिल करना पड़ा. विमान को रनवे से वापस बे में लौटाना पड़ा. एयरलाइन कंपनी ने यात्रियों को देरी के लिए माफी मांगी है. इस घटना पर एयर एशिया इंडिया ने दुख जताया है. वहीं, डीजीसीए ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

AirAsia India flight i5-1427 operating from Pune to Bengaluru cancelled take-off & returned to bay due to a technical reason. AirAsia India regrets the inconvenience to guests caused due to the delay: AirAsia India spokesperson pic.twitter.com/pTl0T8Q39z

— ANI (@ANI) November 6, 2022