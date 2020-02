Bengaluru : एआईएमआईएम के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता वारिस पठान ने कर्नाटक के गुलबर्गा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिये कहा कि 100 करोड़(हिंदू) पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे. कहा कि अगर आजादी दी नहीं जाती तो छीनना पड़ेगा. वारिस पठान के इस बयान के बाद राजनीति गरम हो गयी है. एआईएमआईएम हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है.

#WATCH AIMIM leader Waris Pathan: …They tell us that we’ve kept our women in the front – only the lionesses have come out&you’re already sweating. You can understand what would happen if all of us come together. 15 cr hain magar 100 ke upar bhaari hain, ye yaad rakh lena.(15.2) pic.twitter.com/KO8kqHm6Kg

— ANI (@ANI) February 20, 2020