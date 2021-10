AIBE : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परीक्षा से पहले छात्रों को दी राहत, ले जा सकेंगे शॉर्ट नोट्स वाले Bare Act

AIBE 16 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार एग्जाम के 16वें संस्करण (AIBE 16) का आयोजन करने जा रहा है. परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले 23 अक्टूबर 2021 को बीसीआई ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस बार बीसीआई ने एग्जाम सेंटर में बेयर एक्ट (Bare Act with Short Notes) ले जाने की छूट दी है जिसमें शार्ट नोट्स और कमेंट होते हैं. हालांकि बीसीआई के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विस्तृत कमेंट्री वाले बेयर एक्ट ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

इसे भी पढ़ें : AIBE : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नये नियम से किसे हो रहा फायदा और कौन है परेशान, पढ़ें पूरी खबर

AIBE 16 देने जा रहे अभ्यर्थियों को बीसीआई के नए नोटिफिकेशन से थोड़ी राहत जरूर मिली होगी. लेकिन ये नोटिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब परीक्षा में मात्र एक सप्ताह का समय बचा है. कहते हैं ना अंत भला तो सब भला. छात्रों को चाहिए कि वो बेयर एक्ट की टेंशन छोड़ परीक्षा पर फोकस करें. बीसीआई ने Bare Act with Short Notes विद कमेंट वाले बुक जाने की अनुमति दे दी है.

advt

BCI के नियम से परेशान रहे छात्र

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा AIBE 16 के लिए बार बार नियम में बदलाव किये गए जिसकी वजह से छात्र परेशान हो रहे थे. परंपरागत परीक्षा में बुक, नोट्स आदी ले जाने की छूट रहती है लेकिन बीसीआई ने परीक्षा में बदलाव करते हुए ओपन बुक एग्जाम के सीमित कर दिया है. पहले के नोटिफिकेशन में उन्होंने किसी भी तरह के स्टडी मेटेरियल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया. केवल बेयर एक्ट (Bare Act without Notes) ले जाने की अनुमति थी. बेयर एक्ट को लेकर छात्र परेशान थे. बीसीआई को लगातार शिकायतें मिलने लगी कि बाजार में वो किताबें नहीं जो उन्होंने अपने नियम में बदलाव किये हैं. हालांकि कुछ पब्लिकेशन ने इसका खूब फायदा उठाया. उनलोगों ने बेयर एक्ट छापना शुरू कर दिया जिसमें लिखा होता था Latest Edition with up to date Amendments as per Bar Council of India. पब्लिकेशन मौके की नजाकत को देखते हुए सिलेबस के अनुसार 19 के सेट में बुक बेचना शुरू कर दिया. ज्यादातार ये बुक ऑनलाइन ही बिक रहे हैं. नये बुक की बिक्री भी खूब हो रही है. बीच बीच में उनके स्टॉक भी खत्म हो जा रहे हैं.

adv

बार काउंसिल ने बिना तैयारी के बदले नियम

बीसीआई के नये नियम से सबसे ज्यादा उन छात्रों को परेशानी हो रही थी जो क्षेत्रीय भाषा हिंदी, गुजराती जैसे अन्य भाषाओं में परीक्षा देते हैं. उनके लिए बाजार में बेयर एक्ट तो छप ही नहीं रहे थे. जो पब्लिकेशन बेयर एक्ट छाप भी रहे थे वो सिर्फ अंग्रेजी में थे. Diglot Editon नहीं होने की वजह से अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को भी परेशानी हो रही थी. हिंदी माध्यम वाले छात्रों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचे थे. बीसीआई ने बिना तैयारी के नियम में बदलाव किये जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा है. ऐसे में छात्रों के रिजल्ट खराब होने पर इसकी जिम्मेवारी कहीं न कहीं बीसीआई की भी होगी.

बीसीआई के द्वारा जारी नोटिफिकेशन

“Bar Council of India has given the relaxation of using bare act with short note /Comments for AIBE-XVI examination the relevant decision of council quoted here as under :- “The Council has considered the request made by many candidates appearing in the 16th All India Bar Examination scheduled to be held on 31.10.2021 to allow candidates to use bare Acts with short notes/comments during the examination as candidates are facing difficulty in procuring bare Acts without short notes/comments from the market. Having considered the difficulty faced by the candidates, the Council has been resolved to relax the condition of using bare without short notes/comments during the examination and thus candidates are hereby allowed/ to use bares Acts having short note/comments (not detailed comments) as are readily available in the market during the 16th All India Bar Examination scheduled to be held on 31.10.2021.”

Share this: Twitter

Facebook